Жест за рулем, который может дорого обойтись: за что украинцам грозит штраф в размере 56 000 грн

Украинские водители часто используют жесты рукой как знак благодарности или прощения. Это уже стало частью устоявшейся культуры поведения на дороге.

Подобные невербальные сигналы помогают поддерживать взаимопонимание и уважение между участниками дорожного движения. Однако в некоторых странах мира подобная манера общения может расцениваться как нарушение, влекущее значительные штрафы, сообщает Avtomob.

В Великобритании привычный для украинских водителей жест – например, взмах рукой из окна в знак благодарности – может обернуться серьезными финансовыми последствиями. Хотя британские автомобилисты тоже не прочь проявить вежливость на дороге, местные правила обязывают водителя держать руки на руле как можно дольше. Чрезмерное или необоснованное движение руками может расцениваться как нарушение, за которое предусмотрен штраф в размере от 100 до 200 фунтов стерлингов (около 5600–11 200 грн).

Читайте также: На дорогах появился новый знак, за который могут оштрафовать на 15 000 грн: что он означает

Если же такой жест приведет к нарушению ПДД или повлечет за собой дорожно-транспортное происшествие, ответственность будет значительно строже. В таком случае штраф может возрасти до 1000 фунтов стерлингов (около 56 000 грн), а само дело может дойти до суда.

В Великобритании строгое отношение к водительским жестам объясняют приоритетом безопасности на дороге. По словам официальных структур, даже кратковременное отвлечение от вождения может стать причиной аварийной ситуации. Именно поэтому британским автомобилистам настаивают соблюдать правила: обе руки должны оставаться на руле, а проявления вежливости лучше демонстрировать менее рискованным способом.

Раньше мы рассказывали, что водителей в Украине хотят штрафовать на 34 тысяч гривен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !