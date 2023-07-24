11 фруктов и овощей, которые следует посадить рядом с чесноком

Что лучше сажать рядом с чесноком – какие фрукты и овощи можно сажать возле чеснока

Чеснок полезен для роста некоторых овощей и фруктов. Но знаете ли вы, где его посадить и особенно рядом с какими растениями?

Чтобы увеличить свой урожай, вы должны знать, как определить доброжелательное соседство. Следуйте нескольким советам экспертов издания Sante Plus, чтобы воспользоваться преимуществами чеснока.

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Наиболее выгодными комбинациями для выращивания после чеснока являются:

1. Клубника – отличная соседка для выращивания большего и вкусного чеснока. Со своей стороны клубника получит благословенную защиту от грибков, улиток и других почвенных вредителей, которые не переносят чеснок.

2. Морковь. Посев моркови рядом с чесноком также защитит от мух и тли.

3. Апельсиновое дерево. Если эта приправа будет расти у корней апельсиновых деревьев, она будет гораздо более плодоносной.

4. Салат. Салат также бесценный сосед для стимуляции роста чеснока. Напротив, он выигрывает от такого соседства, поскольку ему больше не будут угрожать улитки, тля и другие вредители.

5. Шпинат. Можно ли совмещать шпинат с чесноком? Совершенно так, они идут бок о бок! Первый затеняет почву и угнетает рост сорняков, а второй – защитит от паразитов и болезней.

6. Хрен. Чеснок и хрен хорошо сочетаются друг с другом и повышают питательную ценность друг друга.

7. Свекла. Это поможет свекле получить более насыщенный вкус и лишит грибка и грызунов. Со своей стороны чеснок не отстает: корнеплоды свеклы разрыхлит почву и улучшат ее структуру.

Какие еще растения могут извлечь выгоду из защитной силы чеснока?

Многие другие растения до сих пор могут в полной мере воспользоваться защитными свойствами чеснока. Сам он многое не выиграет, но избавит вас от многих проблем:

8. Розы. Если посадить их на одном месте с чесноком, они смогут благополучно цвести, не опасаясь массового нашествия муравьев, тли, улиток и других грибков.

9. Помидор. Чеснок также является палочкой-выручалочкой при выращивании помидоров, баклажанов и перца. Каждое из этих растений требует хорошей защиты от грибка фитофторы, других грибковых заболеваний и тли.

10. Картофель. К примеру, даже картофель нуждается в защите от жуков, поэтому чеснок станет идеальным оружием.

11. Яблоня, персиковое дерево. Наконец, чеснок также действует как барьер против тли, клещей и жуков, вызывающих яблочную паршу или кудрявость листьев персика.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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