18-летний россиянин пешком пришел в Украину, чтобы присоединиться к ВСУ (видео)

Молодой россиянин решил помочь украинцам защищать свою землю от российских захватчиков. Он пешком перешел границу и присоединился к рядам военного подразделения ВСУ, сформированного из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины. Он называется "Свобода россии".

Об этом сообщил украинский журналист Владимир Золкин. Он опубликовал видео допроса россиянина. В своем Телеграмм-канале Золкин заметил, что сейчас парень проходит подготовку под руководством опытных командиров.

"Кто-то с зэками-вагнеровцами едет под Бахмут погибать от ударов украинских дронов. Те, кто умнее повесток не берут и за имперские фантазии путина не умирают. А есть и те, кто на сделки с совестью не идет, глаза на решенную его страной захватническую войну не закрывает", – добавил журналист.

На видео можно увидеть молодого человека, который рассказывает, почему он принял решение воевать на стороне Украины.

"Вас будут спрашивать, ваши дети будут ходить в школу, будут изучать данные фрагменты истории, вас спросят: "Папа, а что ты сделал?" (Чтобы прекратить войну. – Ред.). А я поехал в Казахстан. А я скажу, что я воевал за свободу. За свободу люди умирают, и это правда, но без этого никуда. Риск всегда и везде. Но этому кровавому режиму (диктатора путина. – Ред.) давно нужно положить конец. И все в ваших руках и в наших", – отметил парень.

Тем временем легион "Свобода россии" на своей странице в Facebook опубликовал обращение 18-летнего "легионера", который в обращении к россиянам призвал их, чтобы они не подвергались кремлевской пропаганде и не шли на "преступную войну" и на "убой".

"У каждого есть выбор – быть стадом и плыть по течению или самому распоряжаться своей жизнью и свободой", – добавил он.

Тем временем журналист Золкин тоже обратился к россиянам: "Если ты ошибся, поверил пропаганде или выбор сделали за тебя, мобилизовав в оккупационную армию, обращайся к проекту "Хочу жить". Останешься в Украине до конца войны, вернешься домой по обмену или сможешь получить убежище в Украине или странах ЕС. Ну а если у тебя есть яйца и чувство справедливости, сможешь вступить в легион и вместе с другими бороться с путинским режимом".

Справка: легион "Свобода россии" воюет против российских оккупантов в составе Вооруженных сил Украины. Он был сформирован в марте 2022 года. Он входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Этот легион сформирован из бывших российских военнослужащих и граждан рф, которые сдались в плен и решили воевать в составе ВСУ. Бойцы этого легиона используют бело-сине-белый флаг.

Бойцы легиона заявляли, что "свободную россию должно представлять светлое, чистое от преступлений фашистов, бело-сине-белый флаг", поэтому они отказались от красного цвета, содержащегося на официальном флаге рф.

По их словам, красный цвет "символизирует все кровавые преступления, жестокие войны, геноцид, пытки, геополитический шантаж".

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