2 февраля – День сурка в Украине: история и традиции праздника

День Бабака – это традиционный и довольно известный праздник. В этот день определяют продолжительность и погожие весны, наблюдая за поведением избранного сурка. В Украине отмечают этот праздник 2 февраля.

Впервые "День Бабака" в Америке упоминается в 1841 году. Но официальное празднование-предвидение состоялось уже в 1886 году. Бабака назвали Большим Филом. А городок Панксатони, в котором положили начало "прогнозу", получил название "Всемирного центра погоды".

Как отмечают День сурка в Украине

Украинцы с давних времен предусматривали приход весны на Сретение (2 февраля по григорианскому и новоюлианскому календарям, или 15 февраля по юлианскому календарю), на Евдокии (1 марта по старому стилю и 14 марта – по новому) и в день Обретения (9 марта).

На Сретенье считается, что именно в этот день зима встречается с летом. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

Традиционный давний украинский сурок просыпается от зимней спячки на праздник Евдокии. По поверью, грызун выходит на свет и трижды свище. После этого ритуала он возвращается в норку и спит до самого Благовещения. Так же как и украинский суслик. Бабак и суслик принадлежат к семье выверочных млекопитающих-грызунов. В Украине они представлены пятнистым, серым, европейским сусликом и сурком степным. В степной Украине люди выходили в поле, чтобы услышать его свист.

9 марта украинцы традиционно отмечают Обретение. Согласно народной традиции, в этот день птицы возвращаются из теплых краев домой в Украину. Их миссия – принести потепление и призвать весну.

Синоптик Тимоша

На Харьковщине живет самый известный сурок Тимко ІІІ. Бабаки, живущие на биостанции ХНУ им.Каразина на территории Великобурлукской общины (Харьковщина), в частности бабак-метеоролог Тимко, во время полномасштабного вторжения России оказались под оккупацией.

Сообщается, что даже вопреки войне, все же состоится церемония предсказания погоды. При этом формат и когда именно состоится День сурка, не разглашаются из соображений безопасности.

Как рассказал заведующий биологической университетской лаборатории "Восточные степи" Владимир Грубник, в этом году сурок будет делать прогноз ранней или поздней весной.

"Это одно из немногих событий, традиций, не исчезающих во время войны. Считаю, что это очень важно для людей услышать прогноз Тимка на следующий год, весной", – сказал он, добавив, что пока животное спит, но уже несколько раз просыпалась.

Вопросы, которые будут задавать сурку во время предсказания, уже придумали, ведь кроме метеопрогноза, грызун обычно "отвечает" на вопрос, связанный с общественно-политической сферой.

По поверью, если сурок просыпается в солнечную погоду и видит свою тень – зима продлится еще 6 недель, а если же на улице пасмурно и грызун тень не видит – весна будет ранней.

"70-80% прогнозов Тимка сбываются", – говорит Владимир Грубник.

История Дня Бабака

Традиция предсказывать приход весны, ориентируясь на поведение животных и птиц, присущее культуре разных народов мира. День Бабака в Европе праздновали уже давно. К примеру, во времена Римской империи отмечали "День ежа". Люди ориентировались на поведение пробужденного животного, которое имело почетную миссию увидеть или не увидеть свою тень. Соответствующей была и реакция прихода весны и прогнозов погоды на будущее.

В Германии подобную "работу" выполнял барсук, а в США праздник пришел из Германии. Главным лицом вестника весны в Америке стал сурок.

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