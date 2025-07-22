22 июля 2025 года станет кратчайшим днем в истории наблюдений: в чем причина

22 июля Земля будет вращаться вокруг своей оси чуть быстрее обычного — именно в этот день планета совершит полный оборот на 1,34 миллисекунды быстрее привычных 24 часов. Таким образом, эта дата станет вторым кратчайшим днем в истории наблюдений, являющейся частью тенденции к ускорению вращения Земли.

Хотя такое изменение почти незаметно для человека, ученые обращают на него особое внимание. Если этот тренд сохранится, примерно в 2029 году придется впервые в истории вычесть одну секунду из атомного времени — то есть ввести так называемую "негативную секунду высокосного времени". Такого шага человечество еще никогда не предпринимало. Об этом пишет unn.

Скорость вращения Земли не фиксирована и изменяется на протяжении геологической истории. Когда сутки длились около 19 часов. Со временем она удлинялась из-за тормозного воздействия Луны, постепенно отдаляющейся от нашей планеты, забирая часть ее вращательной энергии. Однако в последние годы происходит обратное – Земля начала вращаться быстрее.

С момента появления точных атомных часов стало возможным фиксировать столь незначительные изменения. К 2020 году кратчайший день был короче 24 часов на 1,05 миллисекунды, но с 2020 года рекорды начали регулярно обновляться. Самый короткий день зафиксирован 5 июля 2024 — он длился на 1,66 миллисекунды меньше привычного. В 2025 году ученые ожидали, что в самые короткие дни станут 9 и 22 июля, а также 5 августа, однако новые расчеты показали, что лидером стал 10 июля — тогда сутки сократились на 1,36 миллисекунды. 22 июля, по прогнозам, день продлится на 1,34 миллисекунды меньше — это второй кратчайший показатель в текущем году.

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По причинам ученые выдвигают несколько версий. Таяние ледников и поднятие уровня океанов могут влиять на распределение масс на планете и тем самым изменять крутящий момент. Но самой вероятной причиной считается замедление движения жидкого ядра Земли, которое в свою очередь заставляет твердую мантию и кору вращаться быстрее.

Раньше мы рассказывали, что космос излучает энергию, которую невозможно собрать.

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