4 главные причины, почему авто на 'механике' скоро исчезнут

На практике езда с механической коробкой передач, предусматривающей постоянную работу рычага переключения передач и педали сцепления, доставляет сомнительное удовольствие, особенно в пробках. Но многие так не считают до сих пор заказывающих супер дорогие машины с "ручкой". В остальном единственными преимуществами МКПП является меньшая цена и простота устройства, то есть теоретически более высокая надежность.

Как бы печально это ни звучало для многих автомобилистов, но механическая коробка переключения передач устаревает, и это факт. Немецкие автоконцерны один за другим заявляют, что будут отказываться от установки МКПП на новые автомобили.

Еще несколько лет назад руководитель подразделения BMW Motorsport Франк ван Мил заявлял, что производитель может отказаться от использования МКПП из-за низкого спроса на следующие авто: "С технической точки зрения будущее механических коробок передач не выглядит благополучным. Коробки с двумя сцеплениями и автоматические трансмиссии работают быстрее и обеспечивают лучшие показатели экономичности".

Что ж, глядя на прогресс мирового автопрома и учитывая то, как массово и безболезненно проходил переход от переключения передач с рулевой колонки на привычную нам напольную коробку, а одновременно и появление автоматических, роботизированных и вариаторных трансмиссий, можно предположить, что коробкам с механическим перемыком. в общем-то недолго.

К сожалению, тех, кто до сих пор считает "механику" воплощением спортивного стиля вождения, где важны манипуляции с педалью сцепления и рычагом переключения, следует отметить, что уже и в спорткарах МКПП все чаще сдает позиции.

Похоже, не за горами в тот день, когда для молодых водителей будет потрясение, что когда-то в автомобиле педалей было три. И причин тому, что автоматические коробки в скором времени полностью заменят "механику", несколько.

1. Простота и удобство. Споры здесь лишние: гораздо проще давить только на газ или тормоз, не утруждая себя лишними телодвижениями. Человек всегда стремился облегчить себе жизнь и не напрягать мозги (хотя это может и минус), поэтому смартфон и заменил кнопочные телефоны.

2. Скорость переключения. Если раньше этот аспект был на стороне механической коробки, то сейчас такое мнение больше не имеет значения. Специалист по автомобильным технологиям Питер Керкрат из немецкой организации KÜS утверждает: "Автоматические коробки передач эффективности догнали механические. Особенно коробки с двойным сцеплением они переключаются быстрее, чем это делает любой гонщик" .

3. Расход топлива. Ранее одним из преимуществ МКПП была экономия расхода топлива, которая достигала 1-2 литров на 100 км пути по сравнению с АКПП. Но теперь это не так, как и вопрос к "автоматам" по спортивному вождению. Современные автоматические коробки больше не увеличивают расход топлива, как это было.

4. Пространство в салоне. Полный отказ от "механики" позволяет хоть и немного, но экономить место в салоне, что на руку потребителям. В центральной консоли благодаря компактной "шайбе" селектора АКПП теперь можно поместить и дополнительный подстаканник, и зону беспроводной зарядки смартфона и нишу для мелочи.

Конечно, без вести МКПП не исчезнут. Наверное, механические коробки и дальше будут применяться в технике военного и специального назначения. Возможно, классическая механика останется и в бюджетных легковых автомобилях, но это не факт.

Напомним, мы собрали 7 причин, по которым стоит отдать предпочтение именно автомобилю с механической коробкой. Возможно, научившись грамотно пользоваться старой доброй МКП, вы вряд ли захотите пересесть на машину с автоматом, вариатором или роботом.

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