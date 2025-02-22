40 тысяч гривен и больше: кому из учителей обещают такие зарплаты и за какие предметы
В Украине профессия учителя английского языка одна из самых востребованных: на кадровых сайтах можно найти несколько сотен вакансий. Согласно с предложениями, зарплаты для таких специалистов достаточно высоки – некоторые работодатели готовы платить более 40 000 грн.
К примеру, один из центров иностранных языков ищет преподавателя английского с оплатой от 20 000 до 50 000 грн. Для этой должности требуются следующие требования:
- уровень английского языка Advanced/Proficiency;
- способность планировать и проводить занятия;
- высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), при этом предпочтение отдается кандидатам с высоким уровнем владения языком и умением преподавать.
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Компания, организующая курсы английского языка, предлагает преподавателям зарплату от 15 000 до 52 000 грн. Среди требований:
- уровень владения английским – не ниже Advanced;
- опыт работы со взрослыми.
Другой центр английского ищет преподавателя с оплатой от 20 000 до 40 000 грн. Требования к кандидату:
- высшее образование по специальности "Преподаватель английского языка" или эквивалентное;
- опыт преподавания английского языка от 2-х лет;
- свободное владение английским на уровне не ниже С1.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине выросли зарплаты и кто теперь получает более 90 тысяч гривен.
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