45 дронов атаковали россию в ночь на 21 августа: БПЛА летали над Москвой (видео)

В ночь на 21 августа над территорией россии летали беспилотники. российское Минобороны насчитало 45 БПЛА, летавших, в том числе, и над Москвой.

По данным российского ведомства, силы ПВО этой ночью сбили 45 украинских беспилотников над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями.

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"11 БПЛА уничтожено над территорией Московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 6 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 3 над Калужской областью и 2 - над Курской областью", — говорится в сообщении минобороны рф в Telegram.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью на подлете в город было в общей сложности сбито 10 украинских беспилотников.

"Созданная эшелонированная защита Москвы от враждебных БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию", - написал он в Telegram-канале.

Напомним, 13 августа после громкого взрыва в российском Екатеринбурге разгорелся мощный пожар.

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