5 рисков татуировок, о которых не расскажут в салоне

Они имеют сакральный смысл, диковинные формы и не менее оригинальное содержание. Тату - это чаще всего дань моде и желание иметь эффектный рисунок на теле. Наше тело по-настоящему украшает не тату, а здоровье, - считают врачи. Если вы решили набить тату на всю руку, не читайте это дальше, - вы можете передумать.

Почему татуировки не котируются в медицине?

Когда иммунитет в шоке: аллергия

Увидеть пожилого человека в татуировках - задача не из легких, ведь любители изобразительного искусства на теле редко доживают до преклонных лет, - говорят врачи. Большое количество татуировок на теле имеют необратимые последствия. Прежде чем вы решитесь на этот смелый во всех смыслах шаг, вы должны осознавать, что даже самая небольшая татуировка - это риск для здоровья.

Аллергия - первое, что называют врачи, говоря о последствиях татуировок:

"Если вы думаете, что это просто небольшая сыпь или крапивница, вы слишком хорошего мнения о татуировках. Это самые серьезные аллергические реакции, вплоть до аутоиммунных заболеваний. А если у вас еще и генетическая предрасположенность к ним, то тату станет мощнейшим триггером для их возникновения", - утверждает врач анестезиолог-реаниматолог, Виктор Литвиненко.

Особенно опасны разноцветные татуировки, которые сейчас пользуются огромной популярностью. Дело в том, что в красках для татуировок используют различный пигмент: зеленый, красный, синий. Это достаточно агрессивные химические вещества. Например, зеленый пигмент - это дихромат, синий - кобальт, желтый - кадмий, красный - это ртутная соль, - говорит врач.

"А теперь представьте, что эти химические вещества постоянно взаимодействуют с вашим организмом, подстегивая каждый раз иммунную систему и заставляя ее атаковать. Наш иммунитет воспринимает эти элементы как чужеродный агент"

Если у вас есть предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям, они могут появиться через несколько месяцев или лет после того, как вы украсили свое тело татуировкой. Когда начинается аутоиммунный процесс, человеку крайне сложно помочь.

Татуировка и рак кожи

Татуировка может скрыть рак кожи, который по статистике встречается у каждого 10-го пациента с онкологией. Если, к примеру, в области татуировки возникла какая-то родинка, ее невозможно проверить, поскольку рак кожи диагностируется с помощью специфической пигментации. А при наличии искусственного красителя, заболевание невозможно распознать.

"В Германии был такой клинический случай, когда мужчина с подозрением на рак кожи отказался от исследований. Пациент решил удалить все свои татуировки с помощью лазерной шлифовки, в итоге все закончилось раком по всей поверхности кожи", - говорит доктор Литвиненко.

Нарушение потоотделения: как быть с токсинами?

Известно, что кожа - это самый большой орган в нашем организме, и одна из ее основных функций - выделительная. Она обеспечивается с помощью потовых и сальных желез. Ежедневно у человека выделяется в среднем около 300-1000 мл пота, с которым из организма также выходят опасные токсины.

"Только представьте, как татуировка на спине, ноге или на любом другом участке тела может нарушить потоотделение, а вместе с ним и циркуляцию жидкости в организме и вывод токсинов через потовые железы", - подчеркивает врач.

Почему от тату умирают? Высокий риск сепсиса

Даже через несколько месяцев после нанесения тату, есть высокий риск получить бактериальное заражение, - утверждают врачи. В медицине описан клинический случай: через несколько недель после нанесения татуировки мужчина искупался в море и подхватил инфекцию. В дальнейшем это привело его к смерти в течении 2 месяцев:

"У пациента начался генерализованный сепсис - заражение крови, при котором бактерии попадают в кровь. Этот процесс практически невозможно остановить, поскольку бактерии очень быстро атакуют организм через весь кровоток", - отмечает анестезиолог.

Возможные осложнения при проведении МРТ

Иногда татуировки или перманентный макияж могут вызвать отек, жжение и даже ожог в пораженных участках кожи во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Врачи объясняют это тем, что в состав пигментов для татуировок входит металл, который и может вызвать ожог во время процедуры. Механизм МРТ функционирует таким образом, что магнитная катушка притягивает к себе метал. В данном случае - участок вашей кожи с татуировкой, что и приводит к ожогу.

Красивое тело - это не татуировки, - уверены врачи. Эстетически гармоничное, здоровое тело - это рельефность и сила мышц, это здоровый вес, ровная осанка и, в конце-концов, ваше хорошее самочувствие. И этого можно добиться в любом возрасте, - утверждают эксперты. Чтобы иметь красивое и здоровое тело, нужно немного потрудиться, познакомившись со своим организмом и начав заботиться о себе.