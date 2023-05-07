72 ОМБр им. Черных Запорожцев отработали по бронетехнике врага на ходу (видео)

Противотанкисты ВСУ попали по технике окупантов на ходу

В сети распространяется видеоролик, на котором противотанкисты 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отработали по вражеской технике на одном из направлений. Видео опубликовали на официальной странице 72 ОМБр в Facebook.

Читайте также: Аэроразведчики из подразделения VOG-17 устроили оккупантам месть за обстрел Херсона (взрывное видео)

Нашим бойцам удалось дважды подбить бронетехнику окупантов прямо на ходу. В результате второго выстрела она загорелась, а благодаря дрону удалось зафиксировать кадры горящей вражеской техники. Дата съемки и точная локация неизвестны.

"Вот умеют наши противотанкисты поднять настроение... Красивое!" – написали в подписи к сообщению.

На днях украинские защитники на одном из направлений фронта уничтожили враждебную позицию с минометным расчетом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!