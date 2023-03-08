8 марта 2023 года: поздравления для дочери в прозе и картинках

8 марта у мужчин есть прекрасная возможность уделить больше внимания своей дочери. Цветы и добрые слова могут развлечь девочку и подарить ей хорошее и праздничное настроение.

Если вы не можете поздравить дочь лично, то воспользуйтесь мессенджерами, чтобы прислать ей хорошее приветствие и красивые картины.

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Поздравление для дочки с 8 марта:

Доченька, с 8 Марта! Пусть в твоей волшебной жизни всегда будет невероятно легко быть настоящей, потрясающе красивой женщиной, достойной всех лучших, ярких цветов в мире и замечательных признаний в искренней, верной любви!

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Пусть твои глаза, доченька, сияют от счастья, чистого, как весенняя роса, пусть мелодия капли эхом радости звучит в твоей душе, чтобы каждый день настроение твое было весенним.

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Тебе, моя любимая доченька, я желаю в день 8 Марта расцветать и пахнуть, как нежный весенний цветок, дарить радость нам, согревать своей лучезарной улыбкой, вдохновлять сияющими глазами, и получать от жизни щедрые подарки и удивительные сюрпризы.

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Родная наша дочь! Оказывается, ты уже настолько взрослая, что тебя тоже нужно поздравить с 8 марта! С удовольствием делаю это и очень жалею, что не могу сделать это не по телефону.

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Доченька, с 8 марта тебя! Пусть в этот чудесный весенний день тебя ждут одни только радостные и незабываемые эмоции. Пусть счастье преследует тебя по жизни всегда. С великолепным праздником, с международным женским днем, дорогая!

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Когда ты родилась, ты уже была красавицей и нам с мамой все завидовали. Я очень горжусь тобой – ты выросла и, ко всему, стала еще и умницей. Сегодня мы поздравляем тебя, дочь с 8 марта.

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Дорогая дочь! Тороплюсь поздравить тебя с весенним праздником, 8 марта! Никогда не унывай, не сдавайся, всегда иди вперед. Пусть по жизни с тобой будет надежный человек, будь всегда окружена его любовью. Пусть твое сердце расцветает, как цветок весной. С праздником тебя!

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Дорогая наша дочь! Пусть в душе твоей звенит колокольчик юности, и не бойся иногда в жизни делать глупости! Пусть романтика зовет в море увлечений, пусть тебя не обойдет радость приключений! С 8 марта!

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Говорят, родители больше любят дочерей и в этом мы с тобой не исключение. Я всегда испытывал самые трепетные и нежные чувства к тебе. Ты выросла и расцвела, и я люблю тебя еще больше. С 8 марта, доченька моя дорогая.

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Самой замечательной, симпатичной, очаровательной и доброй дочери на свете – самые прекрасные пожелания в день 8 Марта! Моя хорошая, будь во всем и всегда лучше, пусть тебе всегда светит яркая звезда, указывая путь к успеху и счастью, и пусть в твоей душе всегда царит прекрасное настроение!

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Доченька моя! Сегодня я хочу поздравить тебя с 8 марта, ты ведь у меня такая красавица. Тебе я хочу пожелать всего, что тебе пригодится в жизни. Но главное, чтобы ты была здорова и красива и чтобы все добилась в этой жизни.

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Доченька моя родная! В этот прекрасный женский день 8 марта хочу пожелать тебе чаще улыбаться и тогда жизнь покажется гораздо проще! Пусть каждый день будет наполнен настоящим женским счастьем!

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Любимая моя дочь. Самое очаровательное, самое доброе и милое создание во вселенной! Поздравляю тебя с 8 марта – прекрасным женским праздником! Желаю тебе шикарных букетов, лучезарных улыбок, сладких конфет и искренних признаний!

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