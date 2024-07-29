Адвокат объяснил, что делать, если данные в бумажном военном билете отличаются от электронного

Данные в бумажном и электронном военном билете могут отличаться. В таком случае следует исправить несоответствие как можно скорее.

Такие разногласия могут вызвать проблемы в разных ситуациях. В частности, при выезде за границу, получении социальных выплат или предоставлении других государственных услуг, рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

В таком случае юрист рекомендует обратиться в ТЦК и СП по месту учета. Там нужно предъявить бумажный военный билет, электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных), документы, подтверждающие правильность данных.

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После этого специалисты ТЦК и СП проверят данные, исправят ошибки и обновят информацию в обеих системах (бумажной и электронной). Оба документа – бумажный и электронный военно-учетный документ – имеют одинаковую юридическую силу.

"Однако электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных) может быть более актуальным, ведь информация в нем обновляется чаще. Возможны незначительные задержки в решении вопроса, ведь процесс обновления данных требует времени. Серьезных проблем с обновленной информацией возникнуть не должно", – указал Франчук.

Напомним, ранее в Минцифре заявили, что для бронирования от мобилизации не нужно проходить ВЛК.

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