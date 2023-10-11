Адвокат объяснил, что делать, если повестку оставили в дверях
В Украине идет общая мобилизация, поэтому повести могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Повестки могут быть вручены в любом месте.
Иногда повестки оставляют в закрытых дверях квартиры. Адвокат Андрей Лавренюк объяснил, что делать в таком случае.
По его словам, должным образом вручена повестка это та, которая вручена лично в руки под подпись лица, которому она вручается. Документ, врученный каким-либо иным образом, не считается врученным должным образом.
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Лавренюк советует свериться с данными, указанными в повестке. Там должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество военнообязанного или резервиста;
- дата рождения;
- место жительства;
- дата и время явки в ТЦК и СП;
- причина явки;
- печать и подпись лица, выписавшего повестку.
"Сверив данные в повестке лицо может явиться на указанное время и дату в ТЦК и СП, а может и проигнорировать такую повестку. Оба варианта правильны, ведь если военнообязанное лицо желает служить или имеет основания для отсрочки от мобилизации, то обращение к ТЦК и СП – это адекватное решение. Но если нет желания встречаться с работниками этого органа, то не прийти за повесткой найденной в дверях не значит нарушить нормы законодательства", – пояснил юрист.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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