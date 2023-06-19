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Происшествия

Акулы напали на съемочную группу Netflix во время съемок шоу

Былим Елена

Акулы напали на съемочную группу Netflix во время съемок шоу

Съемочная группа документальных сериалов Netflix чуть не погибла после встречи с тигровыми акулами во время съемок на Гавайях. Режиссер сериала Тоби Ноулан заявил, что во время съемок четырех серийного документального сериала о климате "Наша планета II" на команду напали акулы, которые "прыгнули на лодку и прогрызли огромные дыры".

"Начальная идея заключалась в том, чтобы сделать подводную съемку с тигровыми акулами, которые ждали мелководья в Лайсане", — пояснил Forbes продюсер сериала Хью Корди.

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"Но в первый день, когда тигровые акулы были рядом, команда села в эти надувные лодки — и две акулы напали на них. Это походило на что-то из фильма "Челюсти"", — сказал Корди.

Он рассказал, что команда, охватившая паника, находилась всего примерно в 100 метрах от берега, была вынуждена быстро отплывать.

"Вода потекла к нам, и эта тигровая акула прыгнула на лодку и пробила в ней огромные дыры. Вся лодка была изуродована... Это было ужасно. Это была вторая акула того дня, которая напала на нас", — добавил Корди.

Он считает, что такое поведение хищников было обусловлено их голодом.

Напомним, в начале июня 2023 года в Хургаде в Египте в 30 метрах от берега акула атаковала двух туристов – мужчину и женщину. Женщина смогла спастись, а мужчина не выжил.

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