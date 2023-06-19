Акулы напали на съемочную группу Netflix во время съемок шоу

Съемочная группа документальных сериалов Netflix чуть не погибла после встречи с тигровыми акулами во время съемок на Гавайях. Режиссер сериала Тоби Ноулан заявил, что во время съемок четырех серийного документального сериала о климате "Наша планета II" на команду напали акулы, которые "прыгнули на лодку и прогрызли огромные дыры".

"Начальная идея заключалась в том, чтобы сделать подводную съемку с тигровыми акулами, которые ждали мелководья в Лайсане", — пояснил Forbes продюсер сериала Хью Корди.

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"Но в первый день, когда тигровые акулы были рядом, команда села в эти надувные лодки — и две акулы напали на них. Это походило на что-то из фильма "Челюсти"", — сказал Корди.

Он рассказал, что команда, охватившая паника, находилась всего примерно в 100 метрах от берега, была вынуждена быстро отплывать.

"Вода потекла к нам, и эта тигровая акула прыгнула на лодку и пробила в ней огромные дыры. Вся лодка была изуродована... Это было ужасно. Это была вторая акула того дня, которая напала на нас", — добавил Корди.

Он считает, что такое поведение хищников было обусловлено их голодом.

Напомним, в начале июня 2023 года в Хургаде в Египте в 30 метрах от берега акула атаковала двух туристов – мужчину и женщину. Женщина смогла спастись, а мужчина не выжил.

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