Аномалия на рынке труда: какие изменения внедряют украинские работодатели для привлечения работников

Нехватка квалифицированных работников побуждает компании к пересмотру заработных плат и критериям отбора кандидатов. В условиях дефицита мужской рабочей силы бизнес активизировал привлечение женских кадров.

Согласно публикации на OBOZ.UA, в городе Покровск, в период войны, было мобилизовано 915 работников из местной шахты, где в общей сложности работает 6,5 тысяч человек. Как следствие, для работы под землей стали приглашать женщин, которые не привлекаются к мобилизации. Приблизительно 30 женщин уже работают на подземных работах.

"Нехватка рабочих рук является серьезной проблемой, и найм женщин не может ее полностью решить", - прокомментировал представитель владельца шахты.

В связи с дефицитом персонала, составляющим 15% от общего количества необходимых работников, руководство Киевского метрополитена приняло решение о продлении интервалов между поездами на одну минуту в обычные часы и на 45 секунд в часы пик. Виктор Выговский, директор метрополитена, сообщил, что обучение новых машинистов продолжается в технической школе, где среди учеников есть одна женщина. Он также отметил, что в скором времени начнется новый набор на курсы, где ожидается участие женщин.

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С 2017 года женщины имеют право работать машинистами метро, но проблемы с гендерным равенством в руководстве остаются актуальными. Некоторые женщины из Киева делятся своим опытом дискриминации на этапе записи на курсы. Одна из них рассказала о случае в другом депо, где женщину, которая пыталась учиться, критиковали за неудачи и предпочитали мужчин.

Согласно опросу, проведенному Конфедерацией строителей Украины, 90% компаний отметили рост количества женщин в строительной сфере, что является частью более широкой тенденции. Однако, несмотря на это, преодолеть кадровый дефицит за счет женщин не удастся, поскольку из Украины эмигрировало 6,3 миллиона человек, большинство из которых – трудоспособные женщины. Этот дефицит ощущается даже в сферах, которые традиционно считаются "женскими", хотя на самом деле разделение на "женские" и "мужские" профессии устарело.

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