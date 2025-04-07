Аномально холодно: погода в Украине на 8 апреля

В течение недели с 7 по 13 апреля в Украине сохраняется аномально холодная и неустойчивая погода. Основная причина резкого похолодания - вторжение арктического воздуха, который вместе с активной циклонической деятельностью принесет многочисленные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

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Ожидается также усиление ветра, кое-где с порывами до 15–20 метров в секунду. Об этом сообщает Meteoprog.

8 апреля в западных, северных и частично центральных регионах возможен небольшой снег или мокрый снег. В других частях страны осадки маловероятны. Температура воздуха останется низкой: ночью до -7 °C на западе, днем - до +7 °C.

Напомним, ранее мы говорили, в каких регионах будут дожди, снег и аномальные температуры.

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