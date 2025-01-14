Аномальных морозов в Украине не будет: синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды

Метеоролог Наталья Диденко отрицает сообщение о приближении 20-градусных морозов в Украине. "Никаких 20-градусных морозов в Украине не предполагается", – подчеркнула эксперт по погоде.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, самой холодной из ближайших ночей станет вторник, 14 января.

"Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...-8 градусов, в западных регионах ожидается -5...-10 градусов, а в Карпатах столбики термометров могут опуститься до -10...-12 градусов", - отметила синоптика.

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По ее прогнозу, днем во вторник температура составит от -2 до +2 градусов. Осадков не предполагается. Ветер будет западного направления, умеренный, но на севере возможны порывы.

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В столице 14 января осадков не ожидается. По словам Наталки Диденко, температура ночью будет составлять -4…-7 градусов, а днем поднимется до 0…-2 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что в Украине на этой неделе ожидаются сильные морозы.

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