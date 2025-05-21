Армия РФ атаковала дронами Сумы и Киевщину: есть попадания в дом и раненые (фото)

В ночь на 21 мая российские войска совершили очередную атаку на Украину, применив ударные дроны типа Shahed. Пострадали Сумы и Киевская область, где зафиксированы разрушения и травмированные мирные жители.

В Сумах в результате вражеского удара были повреждены предприятия и другие промышленные объекты. Кроме того, в результате атаки были выведены из строя линии электропередач, что привело к обесточившемуся части города, в том числе и объектам водоснабжения. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Известно о по меньшей мере одного пострадавшего человека. Об этом сообщает начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

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В Киевской области, в частности в Бориспольском районе, во время атаки были ранены несколько жителей. Среди пострадавших — дети в возрасте 3 и 17 лет и их 42-летняя мать, подвергшиеся острой стрессовой реакции. У 13-летнего парня резаная рана стопы, а 30-летний мужчина получил ранения в участке надбровной дуги. Об этом пишет чиновник Киевской ОВА Николай Калашник.

Повреждения получил частный дом, в котором находились раненые: в нем выбиты окна и повреждена кровля. Также обломками разрушены нежилое здание, автомобиль, складские и хозяйственные помещения.

Напомним, в пятницу вечером, 2 мая РФ атаковала шахедами Харьков. В городе десятки пострадавших, в том числе ребенок.

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