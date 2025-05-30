Армия РФ атаковала Харьковщину и Одесщину: есть попадания в троллейбусное депо и Новую Почту, раненые, среди них - дети (фото)

В ночь на 30 мая российские войска атаковали Харьков: под удар попало троллейбусное депо в Слободском районе города. В результате атаки повреждены 18 единиц транспорта, пострадали двое работников предприятия, а также зафиксировано разрушение в 33 жилых домах.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По словам городского головы, удар был нанесен восемью беспилотниками типа "Шахед" по одному из депо, где обслуживали и ремонтировали городские троллейбусы.

Значительная часть транспорта была заранее перемещена в другие районы города, что позволило избежать больших потерь. Однако находившаяся в ремонте техника оказалась под ударом — один троллейбус полностью уничтожен, еще 18 получили повреждения разной степени.

Во время атаки на объекте находились два работника, которые получили ранения. Мэр подчеркнул, что целью удара снова стала гражданская инфраструктура - в этом районе никогда не было никаких военных объектов.

Кроме депо от взрывной волны и обломков пострадали жилые дома поблизости — преимущественно выбиты окна и повреждены фасады.

В ту же ночь русская атака дронами зафиксирована и в Одесской области. Пострадало отделение "Новой почты" в городе Измаил. В результате попадания возник пожар, охвативший площадь 300 квадратных метров. Также повреждены несколько грузовых автомобилей. Погибших и пострадавших нет.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области в Facebook и Новая Почта в Telegram. К ликвидации последствий были привлечены спасатели ГСЧС и подразделения Национальной гвардии.

Затем в компании "Новая почта" подтвердили уничтожение склада и почтового отделения. По состоянию на утро 30 мая пожар удалось потушить. Все работники остались невредимыми. Компания уже начала процесс связи с клиентами, чья отправка была потеряна, чтобы осуществить компенсацию, и готовит мобильное отделение для восстановления услуг в городе.

Напомним, в ночь на 22 мая российские войска совершили ракетную атаку на Харьков.

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