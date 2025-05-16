Армия РФ атаковала Киев дронами: в столице возникли пожары, обломки упали на дорогу (фото)

Утром 16 мая в Киеве раздалась воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников. В ответ на это над столицей в небе начали действовать силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили КМВА, мэр Киева Виталий Кличко.

Воздушная тревога была объявлена в 6:28. В то время городские власти предупредили о возможной атаке дронов-камикадзе. Буквально через десять минут после этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, подтвердив, что силы ПВО открыли огонь по вражеским беспилотникам. Вскоре после его заявления тревогу в городе отменили.

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Позже появилась информация о пожаре в нежилой части Святошинского района. Также поступили сообщения о падении обломков дронов, повредивших дорогу. Впоследствии в КМВА уточнили, что обломки упали на территорию котельной, а также повлекли повреждение автомобилей и окон в близлежащем жилом квартале.

Напомним, в пятницу вечером, 2 мая РФ атаковала шахедами Харьков. В городе десятки пострадавших, в том числе ребенок.

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