Армия РФ атаковала Кропивницкие дронами: город пережил самую массированную атаку, 10 человек ранены, среди них - ребенок (фото)

Вечером среди российские войска совершили самую массированную атаку на Кропивницкий. В результате обстрела пострадали десять человек, среди которых четверо детей.

Об этом сообщают ГСЧС и Нацполиция.

По информации спасателей, в результате вражеской атаки были разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома в нескольких районах города: выбиты окна, разрушены балконы, повреждены строительные конструкции.

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"На месте работают все необходимые службы. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 пострадавшим. Развернут Пункт несокрушимости".

Впоследствии в полиции сообщили, что ранения получили десять жителей, среди них четверо детей.

"Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, несколько человек госпитализированы. На местах происшествия работают полицейские и спасатели, оказывающие гражданам необходимую помощь", — отметили правоохранители.

Напомним, вечером 13 марта российская армия нанесла три удара по Харькову. По информации местных властей, под обстрел попали Основянский, Немышлянский и Новобаварский районы Харькова.

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