Армия РФ атаковала Украину дронами: есть попадания в многоэтажку, погибшие и раненые (фото)

В результате российской атаки дронами в Бучанском районе Киевской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Среди пострадавших – 18-летняя девушка, которую с ранением головы госпитализировали, и 43-летний мужчина, получивший травму руки.

Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram. По его словам, при ликвидации пожара в двухэтажном частном доме спасатели обнаружили тело погибшего. Огонь охватил площадь в 200 кв.м, но его уже потушили.

В результате атаки повреждены пять частных домов, выбиты окна в четырех многоэтажках, уничтожены три автомобиля, еще восемь получили повреждения.

Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА

Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА

Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА

Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА

Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА

Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА Последствия атаки. Источник: Киевская ОВА

Читайте также: РФ готовится объявить о "победе" в войне против Украины - ГУР

В ночь на 26 февраля российские войска также нанесли четыре удара по Харькову. Один из беспилотников попал в многоквартирный жилой дом в Киевском районе, вызвав пожар. Мэр Игорь Терехов сообщил, что квартира, в которую попал "Шахед", была нежилой, поэтому удалось избежать жертв. Жителей эвакуировали в специальный автобус.

В результате удара поврежден третий этаж дома, а также временно отключившие сети тепло-, электро- и водоснабжения. Один из беспилотников попал в дорогу по центральной улице Сумской, взрывной волной выбило почти все окна в соседней многоэтажке. Еще два удара зафиксировали вблизи одного из кафе.

По данным прокуратуры, два человека получили острую стрессовую реакцию, а двоих пожилых жителей, которые не могли самостоятельно передвигаться, пришлось эвакуировать на носилках.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!