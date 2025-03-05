Армия РФ нанесла массированный удар по Одессе: есть попадание в объекты критической инфраструктуры и погибший (фото)

Вечером 4 марта российская армия атаковала критическую инфраструктуру Одессы, оставив часть города без электроэнергии, воды и тепла. В пригороде погиб мужчина.

Об этом сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов, руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. "Враг снова нанес удар по критической инфраструктуре. Часть Одессы осталась без света, воды и тепла. Работают все соответствующие службы."

Глава ОВА уточнил, что обломки сбитых вражеских дронов повредили частные дома в пригороде Одессы, повлекшие возгорание. Пожары ликвидируют подразделения ГСЧС.

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Также во время воздушной тревоги Россия атаковала Белгород-Днестровский район баллистическими ракетами. Одна из них попала в пустой санаторий, почти полностью разрушив здание. Пострадавших нет.

После полуночи 5 марта Олег Кипер сообщил о погибшем в пригороде Одессы из-за российской атаки дронами.

"77-летний житель села Лиманка скончался от осколочных ранений."

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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