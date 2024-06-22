Армия РФ осуществила массированную атаку Украины ракетами и 'шахедами': есть повреждения энергетических объектов и раненые энергетики

Армия России в очередной раз совершила комбинированную атаку на территорию Украины. Под атакой находились Луцк, отдельные объекты Франковщины, Львовщины, Киевщины, Винничины.

Враг атаковал Украину крылатыми ракетами Х-101/Х-555, крылатыми ракетами "Калибр", крылатыми ракетами "Искандер-К", ударными БПЛА типа "Shahed-131/136".

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в Telegram, что кафиры нанесли ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры области.

"Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений - впоследствии", - отметил чиновник.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе есть повреждение жилья и детского сада: там выбило окна

"По предварительной информации, все живы и здоровы. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев", - отметил городской голова.

В Минэнерго сообщили, что кафиры атаковали объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.

"К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали два энергетика. Они доставлены в больницу. Есть поврежденное оборудование", – отметили в сообщении.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что враг целил по гражданской инфраструктуре на Прикарпатье.

"Имеем попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений. Есть повреждения и в близлежащих домах. Также есть повреждения жилых домов в одной из общин области", - сообщила она.

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В результате образовался воронка 20 кв.м с ликвидированным очагом возгорания. Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль", - сообщили в ГСЧС Украины.

В Telegram "Укрэнерго" уточнили, что в результате российской атаки повреждено оборудование на объектах в Запорожской и Львовской областях.

На Волыни во время вражеских обстрелов произошло два пожара, сообщило ГСЧС Волыни. Горело хозяйственное здание и жилой дом в Луцком районе.

Пострадавших нет, от огня спасены рядом расположенный жилой дом и сооружение", – отметили в сообщении.

Последствия попадания в Ивано-Франковской области. Источник: Telegram Руслан Марцинков Последствия попадания в Ивано-Франковской области. Источник: Telegram Руслан Марцинков

Последствия попадания в Ивано-Франковской области. Источник: Telegram Руслан Марцинков Последствия попадания в Ивано-Франковской области. Источник: Telegram Руслан Марцинков

Последствия попадания на Волыни. Источник: ГСЧС Последствия попадания на Волыни. Источник: ГСЧС

Последствия попадания на Волыни. Источник: ГСЧС Последствия попадания на Волыни. Источник: ГСЧС

Напомним, Россия нанесла комбинированный удар по энергетической инфраструктуре в четырех областях Украины.

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