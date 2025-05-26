Армия РФ вторые сутки атаковала Украину дронами и ракетами: есть попадания на Хмельнитчине, в Киевской области и столице работала ПВО (фото)

В ночь на понедельник, 26 мая, российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину. Сначала был зафиксирован запуск ударных беспилотников, ближе к утру в воздушном пространстве появились крылатые ракеты. Последствия обстрелов зафиксированы в ряде регионов страны.

Столица оказалась под вражеской атакой уже в третий раз за последние три ночи. Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в этот раз воздушная тревога продолжалась около шести часов.

Россияне применили ударные дроны. В Днепровском районе Киева зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры — в одном из домов выбиты окна, обломки упали на территорию гаражного кооператива и заведения отдыха.

Киевскую область атаковали дронами и крылатыми ракетами. По сообщению местных властей, силы ПВО сбили несколько враждебных целей. Попаданий по объектам критической инфраструктуры не зафиксировано.

В Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки, в Фастовском — один дом, в Бучанском — легковой автомобиль.

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В Одесской области в результате удара дронов-камикадзе возникли пожары и разрушения. В Одесском районе уничтожен жилой дом площадью около 100 м², загоревшийся после попадания. Спасатели быстро потушили пламя. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Кроме того, повреждены крыши других зданий, два гаража, легковые автомобили, забор и газопровод.

В Великодолинском пострадал 14-летний парень - он получил резаные ранения ноги. Медики предоставили ему помощь на месте.

Еще в одном из районов атака уничтожила два гаража и легковушку, поврежден жилой дом. Погибших нет.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о повторной атаке на область. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет, однако зафиксированы повреждения жилых домов и предприятий.

Воздушные силы уточнили, что, в частности, атакован район Староконстантинова.

В целом по стране обошлось без погибших, но атаки снова привели к значительным разрушениям. Украинские силы противовоздушной обороны работали по враждебным целям всю ночь.

Напомним, в ночь на 22 мая российские войска совершили ракетную атаку на Харьков.

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