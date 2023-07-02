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Война в Украине

Артиллеристы взорвали полевой склад БК россиян под Бахмутом (видео)

Максим Карпенко

Артиллеристы взорвали полевой склад БК россиян под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать враждебные позиции на разных участках фронта. В частности, артиллеристы взорвали вооружение русских захватчиков на Бахмутском направлении.

Бойцы Сил обороны нанесли удар по полевому складу с БК. Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Артиллерия 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожает полевой склад с БК россиян. Ягодное, Бахмутское направление", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как метким выстрелом украинские военные попали в состав и уничтожили вооружение оккупантов. В результате попадания произошла детонация боекомплекта.

Заметим, накануне разведывательно-ударное подразделение "Шершень" уничтожило БК оккупантов и оружие врага на Бахмутском направлении.

Напомним, украинские защитники уже проводят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

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Война в Украине