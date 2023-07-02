Артиллеристы взорвали полевой склад БК россиян под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать враждебные позиции на разных участках фронта. В частности, артиллеристы взорвали вооружение русских захватчиков на Бахмутском направлении.

Бойцы Сил обороны нанесли удар по полевому складу с БК. Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Артиллерия 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожает полевой склад с БК россиян. Ягодное, Бахмутское направление", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как метким выстрелом украинские военные попали в состав и уничтожили вооружение оккупантов. В результате попадания произошла детонация боекомплекта.

Заметим, накануне разведывательно-ударное подразделение "Шершень" уничтожило БК оккупантов и оружие врага на Бахмутском направлении.

Напомним, украинские защитники уже проводят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

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