Астрономы обнаружили чрезвычайно редкую сверхмассивную красную черную дыру
Ученые с помощью телескопа Уэбба обнаружили редкую красную черную дыру (фото иллюстративная)
Представьте себе черную дыру, настолько красную, что ее почти невозможно увидеть. Это открытие – значительный шаг в нашем понимании ранней Вселенной и того, как формируются черные дыры и галактики.
Астрономы с помощью телескопа Джеймса Уэбба нашли именно такую, пишет EurekAlert. Эта черная дыра невероятно массивна и существует со времен ранней Вселенной, когда ему было всего 700 миллионов лет.
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Чем интересна эта чёрная дыра?
- Чрезвычайно красная: цвет ее обусловлен толстым слоем пыли, который блокирует большую часть света.
- Невероятно массивная: Ее масса в 100 миллионов раз больше массы Солнца!
- Одна из самых древних: Черная дыра сформировалась, когда Вселенной было всего 700 миллионов лет.
- Открывает новые вопросы: Ее существование бросает вызов теориям о том, как формируются чёрные дыры и галактики.
Как его нашли?
- С помощью телескопа Джеймса Уэбба астрономы исследовали скопление галактик, которое находится в 4 миллиардах световых лет от Земли.
- Гравитационное линзирование помогло им подробно рассмотреть галактики за пределами скопления.
- Обнаружили три очень компактных, но красных объекта, которые оказались изображениями одного и того же источника – черной дыры.
Что дальше?
- Ученые планируют использовать другие инструменты телескопа Уэбба, чтобы исследовать черную дыру и ее окружение.
- Будут искать подобные объекты в далекой Вселенной.
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