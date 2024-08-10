Беларусь стягивает к границам Украины группировку войск и реактивные системы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.

Как сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА, Виктор Хренин во время общения с журналистами заявил, что "главнокомандующий Вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях".

Также читайте: Когда Лукашенко собьет первый шахед

Он добавил, что воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", "получили задачу осуществления маршей в назначенные районы".

Что предшествовало:

10 августа 2024 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Силы противовоздушной обороны РБ уничтожили над территорией страны "несколько целей", нарушивших ее воздушное пространство со стороны Украины.

Он заявил, что с целью своевременного прекращения возможного нарушения государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь в установленные сроки были приведены в готовность №1 назначенные силы и средства. После пересечения госграницы воздушные цели были классифицированы как беспилотные летательные аппараты и отдана команда на их уничтожение.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что "стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничью – это попытка помочь путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление".

"Впрочем, мне кажется, что Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций", – добавил он.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

В России заявили, что Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении в трех российских приграничных регионах режима контртеррористической операции (КТО). Этот режим КТО действует в Белгородской, Брянской и Курской областях с 9 августа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!