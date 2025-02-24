Бесплатное жилье от государства: как участнику боевых действий стать в очередь на квартиру

Украинские ветераны могут бесплатно получить жилье в соответствии с определенными требованиями. Для этого необходимо стать в очередь на квартирный учет.

Чтобы получить денежную помощь на покупку жилья, ветеран должен подтвердить необходимость улучшения своих жилищных условий и быть официально зарегистрированным в жилищном реестре по месту жительства. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на КОВА.

Кроме того, УБД имеет право получить денежную компенсацию вместо жилья. Выплата средств осуществляется в соответствии с очередностью, которая была определена при регистрации на квартирном учете.

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Процедура оформления компенсации

Чтобы получить денежную компенсацию, нужно подать заявление вместе с необходимыми документами в местный орган социальной защиты по месту нахождения на квартирном учете.

К заявлению следует добавить:

копии документов, подтверждающих личность;

копии удостоверений (например, удостоверение участника боевых действий);

Следует отметить, что для отдельных категорий УБД дополнительно необходимо предоставить копии справок об участии в АТО/ООС, выводы военно-врачебной комиссии, а также документы от руководства АТЦ СБУ или Генерального штаба ВСУ, сообщает КОВА.

В перечень дополнительных документов, необходимых для получения компенсации, входят:

копии справок, подтверждающих регистрацию заявителя и каждого члена его семьи на квартирном учете;

письменное согласие всех взрослых членов семьи на включение их в расчет компенсации;

документацию, удостоверяющую родственные связи между заявителем и лицами, зарегистрированных вместе с ним на квартирном учете.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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