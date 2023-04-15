Беспорядки в Судане: на аэродроме загорелся украинский самолет SkyUp (видео)

Во время столкновений между вооруженными силами Судана и военизированными силами скорой поддержки (RSF) в Хартумском аэропорту были повреждены гражданские самолеты. В частности, стало известно, что после обстрелов загорелся и самолет, принадлежащий украинской авиакомпании SkyUp.

В соцсетях опубликовали видео последствий инцидента на аэродроме. На кадрах можно увидеть, как пылает самолет с маркировкой SkyUp.

По информации CNN, Вооруженные силы Судана заявили, что военизированные формирования проникли в аэропорт Хартума и подожгли гражданские самолеты.

"Раньше элементы повстанческих сил тайно проникли в аэропорт Хартума, нанесли удары и подожгли гражданские самолеты, включая авиакомпанию Royal Saudi Airline", – говорится в сообщении ВС Судана в Фейсбуке.

В ВС Судана говорят, что им удалось уничтожить более 80 машин ополченцев RSF. Это произошло при поддержке иностранных государств. Остальные боевики вроде бы сбежали в район Джабаль-Газала, чтобы защититься мирными жителями в городе Марави. Военные также заявили, что преследуют RSF, чтобы защитить гражданских лиц.

Тем временем, украинская авиакомпания пояснила, что самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях авиационного лизинга с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияду и Джидду (Саудовскую Аравию).

В SkyUp рассказали, что установить состояние самолета и возможные повреждения сейчас невозможно. В Компании добавили, что находящиеся в Судане 36 сотрудников SkyUp находятся в относительно безопасном месте, с ними держат связь.

"Наша главная задача сейчас — организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся на этот раз с посольством Украины в Египте, консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами. Мы обязательно сообщим о разрешении ситуации как только это будет возможно", — отмечается в заявлении SkyUp.

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Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Общественному рассказал, что находившихся в аэропорту Хартума членов украинского авиационного экипажа удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте и о них заботится украинский консул в Судане.

Ряд СМИ опубликовал заявление украинской стюардессы о якобы захвате украинских заложников в Хартуме. В МИД Украины заявили, что эта информация не подтверждается.

Что известно о ситуации в Судане:

Беспорядки в стране начались в октябре 2021 года, когда в результате государственного переворота было свергнуто правительство страны. Напряженность между армией и военизированными формированиями возникла на фоне того, как власти Судана заявили, что хотят интегрировать RSF (военизированные силы скорой поддержки) в армию страны. Власти заявили, что хотят контролировать этот процесс. Слияние было ключевым условием неподписанного соглашения о переходном периоде Судана, международно поддержанного соглашения с политическими партиями о возобновлении демократических процессов в стране.

Армия требовала интеграции RSF в ее силы в течение двух лет, тогда как в RSF заявили, что этот шаг требует 10 лет и должен сопровождаться внутренней реструктуризацией армии.

В последние месяцы между военными и RSF обострилась напряженность, что привело к отсрочке подписания соглашения. Гражданские партии Судана, подписавшие первоначальное соглашение о разделе властей с армией страны и RSF, призвали их прекратить боевые действия.

В прошлом году CNN разоблачило генерала Мохамеда Хамдана Дагало, лидера военизированного формирования RSF, что он является "основным бенефициаром российской поддержки".

В CNN заявили, что имеют доказательства причастности россии к конфликту в Судане – она использовала золотые ресурсы Судана через Дагала и генерала, военного правителя страны Абделя Фаттаха аль-Бурхана для финансирования своей войны в Украине.

По данным издания, схема была направлена на то, чтобы оградить россию от более жестких западных санкций и поддержать военные усилия Москвы в Украине.

Доказательства также свидетельствуют, что россия вступила в сговор с находящимся в осаде военным руководством Судана, позволяя миллиардам долларов "проходить в обход суданского государства и лишать бедную страну сотен миллионов государственных доходов".

В обмен на это Россия оказала мощную политическую и военную поддержку военному руководству Судана, которое становилось все более непопулярным, поскольку оно жестоко подавляло продемократическое движение страны.

Напомним, в 2021 году лидер государственного переворота генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что власти в стране захватили военные, чтобы предотвратить "гражданскую войну".

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