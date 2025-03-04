Без осадков и до 16 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 5 марта.

Начало весны в Украине сопровождается пасмурной погодой, дождями и мокрым снегом, однако уже в ближайшие дни ситуация изменится – станет теплее, а количество осадков значительно уменьшится. По прогнозам синоптиков, в течение первой недели марта на погоду будет влиять область высокого давления, охватившая Центральную и Восточную Европу.

Также ощутимое влияние будет иметь теплый воздух с юго-запада, который будет способствовать постепенному повышению температуры. Об этом сообщает meteoprog.

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В среду, 5 марта, будет держать теплая и малооблачная погода без осадков, однако ночью и утром в западных и южных областях возможен туман. Температура ночью будет составлять -1…+4 °C, днем – +5…+10 °C, а в южных, западных и части центральных областей воздух прогреется до +16 °C.

Весна набирает обороты, и уже в ближайшие дни украинцы смогут насладиться настоящим теплом.

Раньше мы рассказывали, где ждать весеннего тепла до +5, а где зимнего мороза до -12.

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