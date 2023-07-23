Биолог впервые снял на видео спаривание 'пижамных акул'

Эксперты по дикой природе впервые сняли спаривание пижамных акул, редкого вида акул, обитающего в Южной Африке.

Эти кадры показали во время презентации документального фильма "Чужие акулы: удивительные новые миры", выходящего на телеканале Discovery Channel.

Акулы Poroderma africanum, или полосатые усатые кошачьи акулы, – небольшие, представители своего рода, обитающие на мелководье в Южной Африке. Они являются одними из наименее изученных видов акул в мире.

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На кадрах, снятых экспертами, видно, как две акулы спариваются среди водорослей. Самец кусает самку за спину и плавники, чтобы удержаться, а затем использует свои застежки – торчащие из тазового плавника кальцифицированные отростки для передачи спермы самцы.

Съемка спаривания "пижамных акул" является важным достижением, поскольку она помогает нам лучше понять эти редкие акулы. Она также является напоминанием, что дикая природа Южной Африки является удивительным и разнообразным местом, которое заслуживает нашего внимания и защиты, пишет Live Science.

"Это фантастический знак того, что экосистема преуспевает", – сказал Форрест Галанте, биолог и авантюрист, снявший кадры спаривания пижамных акул. Он добавил: "Эти акулы не только выживают, но и размножаются, что является признаком того, что лес водорослей здоров и устойчив".

Напомним, в начале июня 2023 года в Хургаде в Египте в 30 метрах от берега акула атаковала двух туристов – мужчину и женщину. Женщина смогла спастись, а мужчина не выжил.

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