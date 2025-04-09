Биткоин держится, когда все падает

На фоне экономической нестабильности и ослабления доллара биткоин продолжает привлекать инвесторов благодаря своей неожиданной устойчивости. После введения новых тарифов в США индекс Nasdaq потерял до 15%, тогда как биткоин — всего 8%, что считается скромным падением на фоне всеобщего спада. Зак Пандл из Grayscale назвал это "наиболее оптимистичной 8-процентной просадкой", указывая, что исторически волатильность биткоина втрое превышает Nasdaq. По его словам, такое поведение является свидетельством зрелости актива.

Для тех, кто следит за крипторинком, это сигнал, что цифровые активы укрепляют свои позиции в качестве альтернативы традиционным финансовым инструментам. Аналитики Grayscale отмечают: даже кратковременное понижение не означает потери доверия. Напротив, это показывает потенциал биткоина как актива, способного держаться в условиях рыночных потрясений. Пандл также отмечает, что тарифы могут стать стимулом для долгосрочного принятия криптовалюты. Это важно для тех, кто воспринимает криптовалюту не только как спекулятивный инструмент, но и как часть стратегии защиты сбережений.

Особую актуальность биткоин приобретает в контексте снижения влияния доллара как глобальной резервной валюты. По словам эксперта, в период стагфляции растет спрос на дефицитные активы — золото, медь, а теперь и криптовалюты. Это смещение в инвестиционных предпочтениях становится все более заметным среди участников рынка. Инвесторы ищут инструменты, которые могут не просто сберечь стоимость, но и обеспечить стабильность в долгосрочной перспективе. Биткоин, благодаря ограниченной эмиссии и децентрализованной природе, все больше отвечает этим критериям.

Кроме того, отмечен отток капитала из крупных технологических компаний в сторону биткоина. Его растущая покупательная способность по ETF "Magnificent 7" свидетельствует об изменении отношения инвесторов к цифровым активам как более защищенным в кризисных условиях. За один биткоин теперь можно купить больше долей ETF, чем неделю назад, что показательно для анализа рыночных трендов. Такие сигналы инвесторы трактуют как признак переоценки приоритетов.

Несмотря на локальные колебания, прогнозы Grayscale остаются положительными: у биткоина есть все шансы достичь новых максимумов уже в этом году. "Цена может снизиться, но уверенность растет", - подытожил Пандл. Для многих это только подтверждение: криптовалюта – не спекуляция, а стратегический выбор в мире экономической неопределенности. Этот тренд может только усилиться, если геополитическая и финансовая турбулентность будет продолжаться.

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