Биткоин и альтокины теряют стоимость из-за страхов инвесторов

На мировых финансовых аренах снова неспокойно: инвесторы ожидают новой волны торгового противостояния, инициированной администрацией Дональда Трампа. По предварительным данным, официальное объявление о пошлинах может прозвучать уже 2 апреля. Это привело к серьезной нервозности на рынках — как традиционных, так и цифровых. Криптовалюты, в частности биткоин, моментально отреагировали: BTC потерял часть позиций и упал до отметки $81 500.

Падение не ограничилось только главной криптовалютой — альтокины тоже пошли вниз. За последние сутки XRP и ADA потеряли более 5% стоимости, в то время как Ethereum, Dogecoin и Solana подешевели на 2–3%. Общий индекс CoinDesk 20, следящий за крупнейшими цифровыми активами, снизился на 2,6%. Это не просто случайная коррекция – рынок сигнализирует об общей потере уверенности. Многие из трейдеров и долгосрочных инвесторов начали искать более безопасную территорию.

Интересно и то, как ведут себя большие игроки. ETF, привязанные к биткоину, на прошлой неделе зафиксировали приток в $196 миллионов, тогда как фонды на основе эфира потеряли более $8 миллионов. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы постепенно смещают фокус на BTC как на более предполагаемый актив во время турбулентности. Биткоин снова начинают воспринимать не просто как спекулятивный инструмент, а как цифровой аналог золота — актив, способный удержать ценность в периоды нестабильности.

К этому добавляется еще один критический фактор – разблокирование большого объема токенов. По данным Tokenomist.ai, уже на этой неделе в обращение попадет криптовалюта на сумму свыше $750 миллионов. И хотя это не рекордная цифра, май обещает быть еще более интересным — объем разблокировок может превысить $4,4 миллиарда. Если большинство этих токенов сразу выйдет на рынок, давление на цены только возрастет. Это означает, что ближайшие недели будут критичны для настроений и стратегий инвесторов.

Для людей, которые уже давно интересуются криптовалютой, а также для тех, кто только погружается в эту сферу, ситуация выглядит как классический момент или господин, или пропал. С одной стороны, это риск и высокая волатильность. С другой стороны, возможность зайти на рынок с более выгодных уровней. Главное – действовать не на эмоциях, а с пониманием макроконтекста. И хотя никто не знает, что будет завтра, хорошо ориентирующиеся в рыночной психологии как раз в такие моменты могут принять наиболее выгодные решения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!