Биткоин может испытать краткосрочную волатильность, если резерв BTC в США будет утвержден

Рынок криптовалют может столкнуться с повышенной волатильностью, если предложение сенатора Синтии Ламмис о создании стратегического резерва биткоинов в США будет одобрено. Этот амбициозный план по приобретению 5% общего объема биткоинов может вызвать значительные колебания цен в краткосрочной перспективе, считает аналитик криптовалют Бен Симпсон, генеральный директор Collective Shift.

Потенциальное влияние на рынок

Симпсон прогнозирует, что в случае одобрения резерва цена биткоина сначала резко вырастет, но затем может скорректироваться. "Я думаю, что биткоин сначала взлетит, а потом, возможно, откатится назад", — сказал Симпсон в комментарии для Cointelegraph, предполагая, что реакция рынка будет далеко не однозначной.

Симпсон также отметил изменение доминирования биткоина на рынке криптовалют. В настоящее время этот показатель составляет 56,63%, что указывает на растущую активность в секторе альткоинов. Хотя некоторые трейдеры считают, что это может привести к резкому росту альткоинов, Симпсон предупреждает, что переход к "альтсезону" может сопровождаться значительными рыночными колебаниями.

Роль биткоина для институционалов

Несмотря на потенциальную краткосрочную волатильность, долгосрочные перспективы биткоина остаются устойчивыми. Аналитики Bitfinex подчеркивают, что биткоин остается ключевым активом для институциональных инвесторов и продолжает превосходить многие альткоины по уровню доходности.

Даже если рынок столкнется с коррекцией, по мнению аналитиков, спрос на биткоин достаточно силен, чтобы удерживать его цену на уровне $100,000. Они отметили: "Уровни кредитного плеча остаются разумными, поэтому даже если произойдет спад, рыночный тренд остается здоровым, а коррекции могут стать возможностью для покупки".

Биткоин как средство сохранения стоимости

Представление о биткоине как альтернативе золоту и надежном средстве сохранения стоимости продолжает набирать популярность среди инвесторов. Аналитики считают, что любая ценовая коррекция лишь усилит привлекательность биткоина как стабильного инвестиционного инструмента в долгосрочной перспективе.

Перспективы

Аналитики VanEck Натан Франковиц и Мэтью Сигель недавно подтвердили свой прогноз цены биткоина в размере $180,000 в рамках текущего цикла, заявив, что текущий бычий рынок только "начинается". Благодаря институциональному интересу и широкому внедрению биткоин, вероятно, сохранит свою позицию лидера в криптопространстве, даже несмотря на рост популярности альткоинов.

Как только предложение о стратегическом резерве биткоинов в США начнет продвигаться, все внимание будет приковано к биткоину, чтобы оценить, как этот смелый законодательный шаг может повлиять на рынок.

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