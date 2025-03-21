Биткоин рухнул на 23%: начало кризиса или шанс для инвесторов?

Биткоин переживает сложный период, поскольку его цена снизилась на 23% от январского максимума в $109 000. Это вызвало опасения среди инвесторов по поводу возможного начала длительного медвежьего рынка. Индекс Bull Score, оценивающий общее состояние рынка криптовалют, опустился до 20, что является минимальным уровнем за два года. Последнее подобное падение наблюдалось после крушения FTX в 2023 году, когда BTC торговался в районе $16 000. Низкий индекс обычно свидетельствует о снижении ликвидности, уменьшении активности сети и ослаблении позиций крупных игроков, влияющих на рынок.

Дополнительную обеспокоенность вызывает отток капитала из американских спотовых биткоин-ETF, которые за последние 30 дней потеряли $180 млн. Это один из самых высоких показателей с момента запуска этих фондов, что может означать изменение настроений институциональных инвесторов. Большой капитал сейчас не спешит возвращаться на рынок, что создает риски дальнейшего падения цены. В предыдущих циклах крипторинок не раз демонстрировал затяжные медвежьи тренды после значительного оттока средств. Если ситуация не изменится, то ключевой уровень поддержки $80 000 может оказаться под угрозой.

Несмотря на снижение котировок, долгосрочные инвесторы не теряют интереса к биткоину, ведь исторически он переживал подобные фазы и каждый раз восстанавливал позиции. Однако на этот раз ситуация может отличаться из-за низкой активности рынка и отсутствия сильных драйверов роста. Аналитики предполагают, что если индекс Bull Score останется ниже 40, возможна длительная фаза спада. В то же время, если в ближайшие недели рынок стабилизируется и индекс вырастет, это может означать возобновление положительной динамики.

Ближайший период станет решающим для криптоинвесторов, поскольку рынок находится в неопределенности. Если BTC потеряет уровень $80 000, возрастет вероятность более глубокой коррекции, которая может затянуться на месяцы. Однако при сохранении интереса к криптовалют ситуация может измениться. В этом случае биткоин получит шанс восстановиться, что может стать сигналом для новой волны покупок. Инвесторам следует внимательно следить за рыночными показателями, поскольку решения крупных игроков будут в значительной степени влиять на дальнейшее развитие событий.

Следующие несколько недель могут определить будущее биткоина на ближайшие месяцы. Если Bull Score вернется выше 40, это может свидетельствовать о начале нового этапа роста. В противном случае крипторинок может погрузиться в длительный медвежий тренд, который станет испытанием для всех участников.

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