Биткоин упал ниже $100 000: как рынок реагирует на новые тарифы Трампа

Президент США Дональд Трамп выполнил свое предвыборное обещание и ввел пошлины в размере 25% на импорт из Канады и Мексики и 10% на товары из Китая. Это решение он обосновал борьбой с нелегальным ввозом опиоидов в США. Традиционные рынки пока не открылись после выходных, однако работающий круглосуточно криптовалютный сектор уже ощутил последствия новой торговой политики. Инвесторы с опаской относятся к возможным долгосрочным последствиям таких ограничений.

Цена биткоина опустилась ниже $100 000, что стало значительным ударом для криптоинвесторов, еще недавно наблюдавших его рост до $106 000. За последние сутки биткоин потерял 2% своей стоимости, а ситуация для альтокинов выглядит еще более сложной: Ethereum (ETH) (SOL) упали на 6-8%. Общий индекс CoinDesk 20, отражающий динамику основных цифровых активов, снизился на 4,8%. Это еще раз доказывает высокую чувствительность крипторинка к геополитическим изменениям.

Для криптосообщества эти события стали тревожным сигналом. С одной стороны, экономические ограничения США могут усилить давление на финансовые рынки и изменить настроения инвесторов, которые будут искать более стабильные активы. С другой стороны, некоторые эксперты отмечают, что биткоин уже неоднократно демонстрировал устойчивость к макроэкономическим потрясениям, и его падение может оказаться временным. Однако текущая ситуация является серьезным испытанием для всех участников рынка.

Ключевым фактором остается реакция традиционных рынков на открытие в понедельник. Если фондовые биржи США и Европы также несут значительные потери, криптовалюты могут продолжить спад. Однако, если инвесторы увидят в биткоине возможную защиту от нестабильности, рынок может быстро восстановиться. Независимо от дальнейших колебаний, события последних дней подтвердили: криптовалюты остаются чувствительными к глобальной политике и могут как выигрывать, так и терять от неожиданных экономических решений. Важным станет то, как быстро трейдеры адаптируются к новым условиям.

Некоторые криптоаналитики также обращают внимание на изменение поведения институциональных инвесторов. За последние месяцы крупные компании активно наращивали свои запасы цифровых активов, используя биткоин как средство хеджирования рисков. Если этот тренд сохранится, это поможет стабилизировать рынок даже в случае дальнейших негативных новостей. Между тем, розничные инвесторы остаются в состоянии неопределенности, выбирая между содержанием активов и выходом в фиатные валюты. На их решения в значительной степени влияют эмоции и рыночные настроения, усиливающие волатильность.

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