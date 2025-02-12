Биткойн обвалился ниже $95K: Последствия для криптотрейдеров и инвесторов

Биткойн резко подешевел в среду, опустившись ниже отметки $95 000 после публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за январь. Неожиданное увеличение инфляции вызвало беспокойство как на традиционных финансовых рынках, так и среди криптовалютных инвесторов, которые ощутили последствия почти мгновенно. Отчет показал, что как общая, так и базовая инфляция превысили прогнозы аналитиков, что может повлиять на дальнейшую монетарную политику США.

В январе общий CPI вырос на 0,5%, что превысило прогнозируемые 0,3% и показатель декабря в 0,4%. В годовом выражении индекс достиг 3,0%, также выше ожидаемых 2,9%. Базовый CPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,4% за месяц и на 3,3% за год, что указывает на устойчивое инфляционное давление. Такие результаты увеличивают риск того, что Федеральная резервная система может отложить снижение процентных ставок или даже рассмотреть их дальнейшее повышение.

Для крипторынка это означает рост неопределенности. После объявления данных биткойн мгновенно потерял позиции, снизившись ниже $95 000. Индекс CoinDesk 20, отражающий более широкий рынок, упал на 2,9% за последние сутки. Традиционные рынки также отреагировали негативно: фьючерсы на акции снизились примерно на 1%, доходность 10-летних государственных облигаций США поднялась до 4,63%, цены на золото упали более чем на 1%, а индекс доллара вырос на 0,5%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в своем последнем выступлении отметил, что снижение ставок в ближайшее время маловероятно, если не произойдет значительного экономического спада. Если инфляция продолжит оставаться высокой, рынок может ожидать дальнейшего повышения ставок в 2025 году. Это создаст дополнительное давление на биткойн и другие цифровые активы, возможно, опустив биткойн до уровня поддержки в $90 000.

Тем не менее, на фоне этой неопределенности биткойн продолжает демонстрировать свою устойчивость как актив, способный выступать не только как инструмент для спекуляций, но и как потенциальная защита от экономической нестабильности. Текущая ситуация на рынке подчеркивает важность гибкой инвестиционной стратегии, эффективного управления рисками и внимательного мониторинга глобальных экономических тенденций, которые напрямую влияют на рынок криптовалют.

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