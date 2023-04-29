Благоприятные дни мая для посадки разных культур: посевной календарь

Последний весенний месяц подходит для посева почти всех культур: овощей, клубники, цветов и высадки деревьев. Также в мае ухаживают за молодыми растениями, а также проводят профилактику от болезней и вредителей.

Насколько хорош урожай зависит не только от окружающих условий, но и от фазы луны. Лучше высаживать культуры, ориентируясь на лунный посевной календарь.

Благоприятные дни для посадки культур в мае

Наиболее благоприятными днями в мае для разных культур считаются следующие дни:

лук и чеснок – 3, 9, 10, 13, 14, 22 мая;

помидоры – 13, 15 мая;

укроп, петрушка и другая зелень – 3, 17, 29 мая;

морковь – 16, 17 мая;

свекла – 14-17, 24 мая;

капуста – 2, 14, 21, 24, 30 мая;

баклажаны, перец – 7, 11, 19 мая;

кабачки, тыква – 2, 10, 15, 22-25 мая;

картофель – 3, 5, 6, 12, 21-25, 27, 28 мая;

однолетние цветы – 1, 2, 3, 29, 30 мая;

клубника, виноград – 2, 14, 24, 30 мая;

многолетние цветы – 14, 15, 30, 31 мая;

плодовые деревья – 9, 12, 13 мая.

Неурожайные дни – 5, 19, 20 мая.

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Лунный посевной календарь на май 2023 года.

1-3 мая – посев любой зелени. Также можно сажать клубнику и виноград. Эти дни удачны для прореживания сходов, прополки сорняков, борьбы с вредителями. Прекрасно в эти дни принимаются цветы, в том числе розы.

4-6 мая – неблагоприятные для посадки дни.

7-8 мая – благоприятные для посадки картофеля, чеснока, редиса, перца, салата, пряностей и лекарственных растений, кукурузы. Также, в эти дни хорошо высаживать луковичные цветы, клубнику, плодовые и ягодные деревья, жимолость, жасмин. Разрешено удобрять растения и полоть сорняки. Не обрезайте ветки деревьев: будут долго заживать.

9-12 мая – хорошо сажать картофель, лук, чеснок, кабачки, тыкву, рассаду капусты, редис, свеклу и морковь, многолетние цветы и вечнозеленые растения, газон и зеленое ограждение. В эти дни разрешено бороться с болезнями, обрезать деревья и прививать их. Не работайте с корнями в эти дни.

13-15 мая – благоприятные для высадки огурцов, помидоров, перца, капусты, кабачков, тыквы, сельдерея, картофеля. Поливайте и подкармливайте растения в эти дни. Также, хорошо сажать смородину, малину, ежевику и крыжовник. Не обрезайте растения и не удобряйте.

16-17 мая – не очень хорошие для высадки дни.

18-20 мая – дни новолуния. В эти дни можно полоть сорняки и разрыхлять почву.

21-24 мая – удачные дни для высадки дыни, арбузов, тыквы, гороха, фасоли, клубники и вообще любых культур, деревьев и цветов.

25-26 мая – не очень урожайные дни, но разрешается высадка лекарственных растений и пряностей, кабачков и тыкв.

27-29 мая – можно сажать перец, зелень, картофель, редис, декоративные деревья, такие как сирень и жасмин.

30-31 мая – можно сажать картофель, бобовые, редис, капусту, помидоры, огурцы, многолетние цветы, малину, смородину, ежевику.

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