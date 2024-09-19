Бои на Курщине: оккупанты на БМП двинулись на штурм посадки, но их сравняли с землей (видео)

Вблизи населенного пункта Коренево Курской области россии значительно убавилось солдат путинской армии. Это произошло благодаря украинской арте и водителю БМП, растерявшему десантников.

Как сообщили в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, враг на БМП ехал на штурм посадки, однако в конце концов, это закончилось неудачно для врага.

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Уничтожение БМП врага. Источник: Скриншот с видео на facebook.com/22ombr Уничтожение БМП врага. Источник: Скриншот с видео на facebook.com/22ombr

Десантура рф разбита. Источник: Скриншот с видео на facebook.com/22ombr Десантура рф разбита. Источник: Скриншот с видео на facebook.com/22ombr

"Курщина. Попытка штурма посадки закончилась для россиян потерей БМП и десанта. Аэроразведка и артиллеристы 22 ОМБр не дали врагу никаких шансов", — прокомментировали воины 22 обнародованное видео.

На этих кадрах можно увидеть, как БМП несется в сторону посадок, однако на скорости с транспорта начинают выпадать российские десантники. В результате панической и неудачной высадки десанта мехвод российской БМП-3 сбрасывает солдат прямо посреди поля, где они оказались в зоне поражения украинской артиллерии, которая в конце концов их ликвидировала.

Напомним, на днях бойцы Khorne group бомбой GBU-39 разнесли здание с оккупантами в Курщине.

Также мы сообщали, что HIMARS ударил по расположению оккупантов в Донецкой области. Видео можно увидеть по этой ссылке.

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