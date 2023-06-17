Бойцы 3-й штурмовой бригады показали успешную контратаку и трофеи под Бахмутом (видео)

На окраине Бахмута штурмовая бригада ВСУ затрофеила оружие ликвидированных окупантов. Бойцы 3-й штурмовой бригады успешно провели атаку позиций россиян под Бахмутом.

Об этом пишет Тelegram-канал 3-й штурмовой бригады.

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Работала "Волчья стая" – взвод 2-й роты 2-го штурмбата.

Они отработали по врагу, ликвидировав часть окупантов и затрофеив немало их оружия.

Напомним, ВСУ на юге ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу.

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