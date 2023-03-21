Бойцы 53-й бригады ярко 'размотали' вражескую технику на Донбассе (видео)

Украинские военные в Донецкой области уничтожили технику оккупантов. Речь идет о военных боевых машинах россиян на Авдеевском направлении.

Ликвидацией вражеской техники занимались бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Об этом сообщил волонтер Сергей Притула.

"На Авдеевском направлении российская армия продемонстрировала еще один отрицательный успех! 53 бригада ярко разматывает бронетехнику врага!" – говорится в сообщении.

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Уничтожение техники военные сняли на беспилотники DJI Mavic, которые для украинских защитников приобрел за собранные средства благотворительный фонд Сергея Притулы.

На видео можно увидеть, как операторы обнаружили движение колонны военной техники оккупантов, а впоследствии в это место прилетает снаряд. Также видно, как пехота врага пытается скрыться, бросая поврежденные боевые машины.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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