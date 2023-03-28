Бойцы 81-й бригады эффектно уничтожили вражеский склад БК (видео)

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражеский склад с боекомплектами. По предварительным данным, это произошло в Луганской области.

Запись сделали бойцы ВСУ, которые показали враждебные позиции и перехватили переговоры оккупантов. Видео было обнародовано на официальном Telegram-канале волонтерского сообщества DeepState.

На кадрах можно увидеть экран наблюдателей, на котором показаны позиции оккупантов. Там что-то горит. При этом на фоне слышны переговоры русских военных.

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Один из захватчиков кричит, что украинский снаряд попал в блиндаж. Через мгновение на экране наблюдателей виден взрыв в виде яркой вспышки.

Точное время и место уничтожения вражеской позиции не сообщаются из соображений безопасности. Также неизвестно, какие потери в живой силе понесли оккупанты.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в частности "Шилку" и "Зоопарк".

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