Бойцы ССО показали эффективное уничтожение с М777 пулеметного расчета россиян возле Бахмута (видео)

На восточном направлении фронта бойцы из состава сил специальных операций провели зачистку врага, который вел прицельный огонь по нашим позициям с верхних этажей многоэтажки. Это произошло в Бахмуте.

Кадры ликвидации врага появились в соцсетях. Стало известно, что по врагу отработали операторы 8 отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (ОПСП ССО).

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"В сотрудничестве с расчетом М777 уничтожили пулеметный расчет противника, который вел огонь из многоэтажки в Бахмуте", – говорится в описании этих кадров.

Что известно о гаубице М777

М-777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение вышло в войне в Афганистане.

Характеристики:

Дальность – от 24 (обычных снарядов) до 40 км;

Стреляет большими снарядами без сильной отдачи;

Может производить два выстрела в минуту в нормальном режиме, и семь – в максимальном;

Очень мобильная.

Ранее мы писали, как противотанкисты 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отработали по вражеской технике на одном из направлений.

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