Бойцы ВСУ 'затрехсотили' соратника Кадырова Адама Делимханова

В Бердянском районе Запорожской области под обстрел ВСУ попал кортеж российского депутата госдумы Адама Делимханова, правой руки главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом стало известно из российских СМИ.

Сначала журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов 14 июня опубликовал в Фейсбуке пост, в котором сообщил, что Делиханов был ликвидирован.

По его словам, "задвохсотили" Делимханова в Приморске драки группы ССО "Бандерлоги" вместе с группой Горизонт. Кортеж приспешников Кадырова двигался на внедорожниках и в результате успешно отработала украинская артиллерия.

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Сазонов написал, что вместе с Делимхановым погибли еще около 200 человек личного состава, среди них были другие приближенные к Кадырову лица. "Предварительно раненых не было, а через полчаса на место прибыли 12 вертолетов, чтобы секретно и оперативно вывезти тела", – отметил он.

Однако российская госдума информацию о смерти "правой руки Кадырова" опровергла, заметив, что Делимханов ранен, а не мертв.

На днях украинские военные, продолжающие уничтожать врага на разных участках фронта, показали работу спецназовцев Службы безопасности Украины. Операторы ударных дронов ЦСО "А" СБУ за неделю ликвидировали 16 вражеских танков, 5 "САУ", 14 ББМ и 16 грузовиков, три системы наблюдения "Муром", ТОС "Солнцепек", ЗРК "ТОР" и "БУК", РЛС "Зоопарк". А еще обезвредили более 150 русских боевиков.

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