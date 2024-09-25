Более 20 млн: установлен новый размер выплат при гибели или ранении военнослужащих

Кабинет Министров Украины принял решение о значительном повышении размеров единовременного пособия для военнослужащих и членов их семей. Это касается как погибших защитников, так и тех, кто получил инвалидность в результате ранений, контузий или заболеваний, связанных с участием в боевых действиях.

Согласно новому порядку, семьи погибших военных будут получать одноразовую выплату в размере 750 прожиточных минимумов, что составляет более 22 миллионов гривен.

Читайте также: Финансовая помощь семьям погибших героев: что важно знать о выплатах

Для военнослужащих с инвалидностью I группы размер выплаты составит 400 прожиточных минимумов (свыше 12 миллионов гривен), для инвалидов II группы – 300 прожиточных минимумов (свыше 9 миллионов гривен), а для инвалидов ІІІ группы – 250 прожиточных минимумов (свыше 7,5 миллиона гривен).

Для получения такой помощи необходимо обратиться в Министерство по делам ветеранов, подав соответствующее заявление. Сделать это можно как лично, так и в электронном виде через портал Действие.

Новый порядок выплат имеет целью обеспечить дополнительную социальную поддержку военным и их семьям, понесшим потери или ранения в результате российской агрессии.

Раньше мы рассказывали, какие дополнительные выплаты получают военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!