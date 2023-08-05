Более 600 погибших на воде: в МВД напомнили правила безопасности

Спасатели призвали соблюдать правила безопасности на воде из-за роста количества утопленников. С начала 2023 года работники ГСЧС зафиксировали 640 погибших на водоемах, 60 из которых – дети.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Facebook. Отметили, что количество погибших на воде выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Напоминаем гражданам, что не следует купаться в неизвестных местах. Кроме того, во время посещения водоемов запрещается подплывать к маломерным судам, заплывать за предел купания, обозначенный буями, прыгать в воду из сооружений, в местах с неопределенными глубиной и состоянием дна, использовать для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски и т.п, говорилось в сообщении.

В МВД также призвали родителей следить за досугом своих детей и не разрешать самостоятельно посещать какие-либо водоемы.

В свою очередь в ГСЧС рассказали о трагических случаях, которые произошли на воде. В частности, 4 августа в Носовке Нежинского района Черниговской области утонул 16-летний парень. Тело погибшего нашли на дне водоема и вытащили на берег. В то время как на реке Десна в Крюковском районе утонуло две девушки 2006 и 2007 годов рождения. Отметили, что их тела не нашли, поиски продолжаются.

Спасатели ГСЧС просят быть осмотрительными вблизи водоемов и напоминают, что игнорирование правил безопасности становится причиной трагических случаев на воде.

Особенно внимательными необходимо быть с детьми. Ведь сейчас каникулы и они часто проводят время на водоемах, без присмотра взрослых. Берегите свою жизнь и жизнь своих родных! И помните – вода не прощает ошибок, добавили в ГСЧС.

Напомним, 3 августа в селе Квасы в Закарпатье обрушился деревянный пешеходный мост. В результате чего с 20-метровой высоты упали три туристки из Киевщины, одна из них погибла.

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