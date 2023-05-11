Больше спите и избегайте токсичных людей: как снизить уровень тревожности

Последние несколько лет уровень тревожности украинцев находится на очень высоком уровне. Постоянная тревога оказывает негативное влияние на состояние здоровья, становясь причиной появления многих болезней. Как снизить ее уровень разбирался UaPortal.

Тратьте меньше времени на соцсети. Сейчас социальные сети делают войну очень приближенной. Вы не оказываете влияния на увиденное и прочитанное, но оно оказывает на вас очень негативное влияние.

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Восстановите нормальный ритм жизни. Займитесь уборкой или приготовлением пищи – обыденные дела хорошо отвлекают.

Высыпайтесь. Для нормального самочувствия необходимо спать не менее восьми часов.

Сконцентрируйтесь на позитиве. Обращайте внимание на самые маленькие положительные мелочи в вашей жизни. Они помогут вам выстроить позитивный настрой.

Избегайте токсичных людей. Не спорьте с ними и не воспринимайте исходящий от них негатив.

Напомним, мы уже писали, что нельзя делать, если в доме маленькие дети.

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