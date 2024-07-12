Больше Земли и имеет океан: ученые нашли планету, имеющую потенциал для жизни

Обнаружена экзопланета, получившая название LHS 1140 b, которая вращается вокруг красного карлика примерно в 48 световых годах от нашей Солнечной системы. Этот далекий мир, вероятно, имеет редкий океан и атмосферу, что делает его одним из самых перспективных кандидатов на потенциальную жизнь, подобную земному, когда-либо находившемуся.

LHS 1140 b примерно в 1,7 раза больше Земли и расположена в зоне обитания своей звезды. Это означает, что планета находится на таком расстоянии от своей звезды, что вода может существовать на ее поверхности в жидком состоянии – необходимое условие для жизни, которую мы знаем, пишет Newsweek.

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Благодаря наблюдениям с помощью космического телескопа Джеймса Вебба (JWST) ученые смогли определить, что LHS 1140 b имеет атмосферу, вероятно, содержащую азот, как и атмосфера Земли. Эта атмосфера, вероятно, играет ключевую роль в сохранении жидкой воды на поверхности планеты.

Исследователи также считают, что от 10 до 20% массы LHS 1140 b может составлять вода, что делает ее ледяным миром с возможным подземным океаном, подобным спутнику Юпитера Европы.

Это открытие делает LHS 1140 b одной из самых перспективных экзопланет для поиска внеземной жизни. "Это наш первый потрясающий проблеск атмосферы на суперземле в зоне обитания", — говорит соавтор исследования Райан Макдональд. "LHS 1140 b, вероятно, является лучшей экзопланетой в зоне обитания, известной в настоящее время, для характеристики атмосферы".

Ученые планируют продолжить изучение LHS 1140 b с помощью JWST, чтобы получить больше информации о ее атмосфере, составе и потенциальной пригодности для жизни.

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