Британская археологиня доказала, что в древности женщины охотились наравне с мужчинами

Свежее научное исследование, проведенное профессором антропологии Мишель Беббер из Кентского государственного университета, подтверждает, что использование особого оружия способствовало женщинам в улучшении их возможностей охоты. Анализируя прибор под названием атлатль, улучшающий дальность броска снаряда, такого как копье, диск или дротик, Бэббер и ее команда пришли к выводу, что этот инструмент позволял женщинам участвовать в охоте наравне с мужчинами.

Об этом сообщает uainfo.

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Атлатли известны с древнейших времен и, по мнению археолога, они помогали привлекать больше людей к охоте. Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученая провела систематический эксперимент, в котором 108 человек без опыта охоты использовали атлатль для броска копий и дротиков 2160 раз. Оказалось, что атлатль существенно увеличивал дальность и точность броска как мужчин, так и женщин.

Бэббер подкрепляет свою гипотезу данными археологических раскопок каменного века, где атлатли находили как в мужских, так и в женских захоронениях.

Это исследование имеет немаловажное значение, поскольку пересматривает представление о роли статей в первобытных обществах. Оно свидетельствует, что женщины, вероятно, были активными и успешными охотниками диких животных, включая и крупную и мелкую дичь.

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